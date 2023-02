Pentagono: un altro pallone-spia cinese, sull'America Latina

(ANSA) - WASHINGTON, 04 FEB - "Abbiamo ricevuto segnalazioni che un altro pallone-spia cinese è in transito sui cieli dell'America Latina". Lo ha detto il portavoce del Pentagono, il generale Pat Ryder, alla Cnn. Non è chiaro esattamente quale Paese latino-americano stia sorvolando il pallone-spia di Pechino. Ma, stando alle segnalazioni del Pentagono, non sarebbe diretto verso gli Stati Uniti.

Intanto, per il pallone-spia che ancora viaggia ad alta quota sui cieli degli Stati Uniti orientali, l'ex segretario alla Difesa ed ex direttore della Cia, Leon Panetta, ha detto di non credere alla versione di Pechino che si tratti di un banale velivolo per raccogliere informazioni sul meteo. "E' un pallone-spia, sta raccogliendo informazioni di intelligence ed è manovrato dalla Cina. Va come minimo intercettato e bisogna prenderne il controllo. Se non ci sono altre possibilità, deve essere abbattuto immediatamente", ha dichiarato Panetta. E mentre il Northern Command degli Stati Uniti (Usnorthcom) si sta coordinando con la Nasa per determinare quanto ampio sarebbe il raggio di caduta dei detriti se il pallone cinese dovesse essere abbattuto, William Kim, specialista in palloni di sorveglianza presso il think tank della Marathon Initiative a Washington, ritiene che l'abbattimento sia impresa difficile perché il pallone-spia potrebbe essere guidato da una tecnologia avanzata di intelligenza artificiale. (ANSA).