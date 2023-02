Giovane accoltellato al torace in strada a Milano, è grave

(ANSA) - MILANO, 04 FEB - Un egiziano, di 26 anni, è stato accoltellato al torace, nel pomeriggio in strada a Milano, e le sue condizioni sono considerate molto gravi. E' stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Niguarda dove è in sala operatoria. E' in pericolo di vita. Le indagini sono condotte dalla polizia intervenuta sul posto - via Abbiati, nel quartiere di San Siro - dopo una segnalazione di una persona per terra. Lo straniero sarebbe stato però ferito in piazza Selinunte, poco distante.

E' possibile che il giovane sia stato colpito con un fendente nell'ambito di una rapina i cui contorni non sono però chiari.

(ANSA).