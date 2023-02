Esercito Kiev, truppe russe stanno attaccando in Donbass

(ANSA) - ROMA, 04 FEB - L'esercito russo sta attaccando in quattro direzioni in Donbass, le forze di difesa ucraine hanno respinto gli assalti dei nemici nelle aree di 9 insediamenti. Lo scrive lo Stato maggiore dell'esercito ucraino nel suo report del mattino, citato dai media ucraini. "Il nemico lancia operazioni offensive nelle direzioni Lyman, Bakhmut, Avdiiv e Novopavliv, ma subisce pesanti perdite", afferma lo Stato maggiore. Ieri le truppe russe hanno lanciato 20 attacchi aerei in particolare sulle infrastrutture civili delle regioni di Kharkiv e Mykolaiv, ci sono vittime tra la popolazione civile.

