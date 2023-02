Hit Parade, Gue' riconquista vetta album e scalza Maneskin

(ANSA) - ROMA, 03 FEB - Il rap Gué con "MADREPERLA" riconquista la vetta e scalza i Måneskin di RUSH il cui domini è durato una sola settimana e che scendono addirittura in terza posizione, gli album più venduti in Italia secondo la classifica FIMI-GFK (27 gennaio - 2 Febbraio 2023) Al secondo posto è stabile GEOLIER - "Il Coraggio dei Bambini".

Tra le new entry la prima della settimana è alla numero quattro con THE illest, vol 3. di Mostro.posizionandosi al 4° posto della chart. Il disco, terzo e attesissimo capitolo della saga The Illest alla quale il rapper aveva dato inizio nel 2015.

In quinta Shiva con "Milano Demons", in sesta Lazza con "Sirio", in settima troviamo i Pinguini Tattici Nucleari con "Fake News".

Completano la Top Ten Marracash con "Noi, loro, gli altri deluxe", Thasup con "C@RA++ERE S?EC!@LE", Rose Villain con "Radio Gotham".

Nei singoli grande successo per Guasto d'amore di Bresh prodotta da Shune, che debutta sul podio a una settimana dalla pubblicazione, questo traguardo conferma l'attesa e l'affetto del pubblico per un brano già iconico ancor prima della sua pubblicazione. Nelle prime 24 ore dall'uscita,superando persino il nuovo singolo di Blanco che si ferma al quinto. Scende al secondo posto 'Shakira: Bzrp Music Sessions, vol. 53' di Bizzarrap & Shakira, terza piazza per 'Flowers'di Miley Cyrus, seguito da 'Cookies n' cream' di Gue' , Anna & Sfera Ebbasta.

Anche tra i vinili ritorna in vetta Madreperla di Guè davanti a rush! dei Maneskin. (ANSA).