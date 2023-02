Cospito: Salvini, invito tutti ad abbassare i toni

(ANSA) - ROMA, 03 FEB - "Invito tutti ad abbassare i toni, politici e non solo. E' un momento in cui bisogna risolvere i problemi degli italiani e non crearglieli". Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a margine di un convegno sul codice degli appalti, organizzato dall'Ordine dei commercialisti di Milano.

"Spero che tutti abbassino i toni, perché, con i problemi economici che hanno le famiglie e le imprese, dover perdere tempo a star dietro agli anarchici, scritte sui muri, minacce, attacchi alla polizia, scorte, polemiche politiche, non è il caso", aggiunge Salvini, sottolineando che "la priorità è il lavoro". A chi gli chiede se le tensioni possano influenzare gli ultimi giorni di campagna elettorale, il leader della Lega risponde: "In Lombardia e nel Lazio i cittadini voteranno e quattro anarchici, che vanno in giro a far casino, non faranno cambiare idea a nessuno. E spero non facciano perdere ore preziose di lavoro ai milanesi e ai lombardi che ci tengono ad andare a lavorare". Inoltre, "nel Lazio, dopo dieci anni, sento tanta voglia di cambiamento, quindi, conto che la violenza resti solo verbale, che è già grave, e che questi anarchici la smettano di minacciare, bloccare e far casino". (ANSA).