Cospito: Pd, Meloni dica se condivide gli attacchi di Fdi

(ANSA) - ROMA, 03 FEB - "Quello che è accaduto è di gravità inaudita. Il partito della presidente del Consiglio sta scrivendo davvero la pagina più nera di questa stagione politica. Giorgia Meloni non può fare due parti in commedia, da un lato la presidente del Consiglio che chiede unità dello Stato contro violenza e minacce e dall'altro il capopartito che, continuando a tacere, mostra di approvare e condividere questo attacco senza precedenti al principale partito di opposizione, fatto di cui si assumerà tutta la responsabilità politica".Così in una nota Serracchiani capogruppo Pd alla Camera, Malpezzi capogruppo Pd al Senato e tutti parlamentari del Dem. (ANSA).