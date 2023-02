Codice Appalti:Salvini,qualche mese in più non è un problema

(ANSA) - ROMA, 03 FEB - Il nuovo Codice degli Appalti "è una rivoluzione in positivo, che però deve servire a sindaci e imprese". Per cui, "se qualcuno ha bisogno di qualche mese in più, non è un problema". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, interpellato sui tempi dell'entrata in vigore del provvedimento, alla luce delle richieste di posticipare l'attuazione delle misure. "Se le imprese e i sindaci ci chiedono di avere un po' di tempo in più per studiarlo, approfondirlo e valorizzarlo, io mi ritengo il ministro a loro disposizione. Quindi ci ragioneremo, ovviamente dobbiamo ragionarci anche con l'Europa", aggiunge Salvini, a margine di un evento sul Codice degli Appalti organizzato dall'ordine dei commercialisti di Miano. "A me interessa che i ministeri e il parlamento facciano tutto quello che devono fare nei tempi previsti", precisa il ministro, spiegando che sicuramente "per passare dal vecchio al nuovo, per gli uffici comunali e le imprese, servirà un po' di tempo". Salvini ribadisce che il governo sta lavorando affinché "anche questo sarà uno strumento che dal 31 marzo sarà in mano a imprese, professionisti e ai sindaci per avere i cantieri più veloci e per perdere meno tempo con burocrazia, ricorsi e contro ricorsi, quindi è un 'codice del fare'".

"Prevediamo, come aiuto per i piccoli comuni, anche l'appalto integrato", aggiunge Salvini. Questo significa che "se uno non ha il geometra o l'ingegnere comunale per fare il progetto, sarà l'azienda a farlo e a eseguire i lavori". Con questo nuovo Codice, "abbiamo anche alzato la soglia per l'affidamento diretto ai piccoli comuni fino a 500mila euro, quindi, più spediti di così non potremo andare". (ANSA).