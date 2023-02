Bozza leader Ue, per maggiori rimpatri si usino tutte leve

(ANSA) - BRUXELLES, 03 FEB - "Il Consiglio Europeo ricorda l'importanza di una politica dell'Ue unificata, globale ed efficace in materia di rimpatrio e riammissione, nonché di un approccio integrato alla reintegrazione. È necessaria un'azione rapida per assicurare rimpatri effettivi, dall'Ue e dai Paesi terzi lungo le rotte, verso i Paesi di origine, utilizzando come leva tutte le politiche, gli strumenti e i mezzi pertinenti dell'Ue, tra cui la diplomazia, lo sviluppo, il commercio e i visti, nonché la migrazione legale e gli investimenti". Lo si legge nell'ultima bozza di conclusioni del Consiglio Europeo di settimana prossima. (ANSA).