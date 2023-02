Austin, accordo con le Filippine contro assertività Cina

(ANSA) - PECHINO, 02 FEB - L'iniziativa Usa-Filippine sull'accesso delle truppe statunitensi in altre quattro basi militari nel Paese asiatico "è un grande accordo" ed "è solo parte dei nostri sforzi per modernizzare l'alleanza". Tali sforzi, ha osservato il segretario alla Difesa Lloyd Austin nella conferenza stampa con l'omologo Carlito Galvez trasmessa in streaming, "sono particolarmente importanti in quanto la Repubblica popolare cinese continua ad avanzare le sue rivendicazioni illegittime nel mar delle Filippine occidentale".

L'alleanza, ha aggiunto Austin, "rende le nostre democrazie più sicure e aiuta a sostenere un Indo-Pacifico libero e aperto".

