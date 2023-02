Taiwan, rilevati 34 aerei e 9 navi militari cinesi

(ANSA) - PECHINO, 01 FEB - Taiwan ha fatto decollare i suoi aerei da combattimento, messo in allerta la marina e attivato i sistemi missilistici in risposta alle operazioni dell'Esercito popolare di liberazione (Pla) che ha mobilitato, in base alle rilevazioni fino alle 6.00 locali, 34 jet e 9 navi da guerra intorno all'isola. Lo ha reso noto il ministero della Difesa di Taipei, secondo cui 20 aerei hanno anche superato la linea media intra-stretto, la zona cuscinetto non ufficiale. Il dispiegamento cinese, tornato su larga scala è maturato quando Pechino sembra aumentare la pressione sull'isola, allertando i leader militari negli Usa, l'alleato di Taiwan. (ANSA).