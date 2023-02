Conte, Nordio ha dovere di vigilanza sul caso Cospito

(ANSA) - ROMA, 01 FEB - Il ministro della Giustizia Carlo Nordio è "un ministro che non si assume neppure la responsabilità della qualificazione della natura di queste informazioni, un ministro che non può neppure schermarsi dietro il fatto che sia stata investita della questione la Procura di Roma, perché lui ha dei doveri di vigilanza su questo patrimonio informativo che non vengono meno perché c'è adesso un'indagine della Procura di Roma".

Il leader del M5S Giuseppe Conte risponde così alla domanda sul perché da parte del Movimento sia arrivata nei confronti del Guardasigilli Carlo Nordio un'accusa di "reticenza" a proposito delle intercettazioni riservate divulgate ieri in Aula alla Camera dal deputato di FdI Giovanni Donzelli. (ANSA).