Valditara, salvate 90 posizioni tra presidi e direttori

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - "Sul tema del dimensionamento scolastico le scelte del dicastero vanno nella doppia direzione di mitigare gli effetti delle normative precedenti e osservare i vincoli dell'Ue in attuazione del PNRR: non si può essere europeisti a corrente alternata". Così il ministro per l'Istruzione Giuseppe Valditara. "Se non fossimo intervenuti si sarebbe arrivati a una disciplina più penalizzante per 90 posizioni di dirigente scolastico e direttore amministrativo. La norma da noi proposta non prevede chiusure di plessi scolastici, ma l'efficientamento della presenza della dirigenza sul territorio, eliminando l'abuso della misura della reggenza" (ANSA).