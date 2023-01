Spagna: coppia trovata morta, lui italiano lei svizzera

(ANSA) - MADRID, 31 GEN - Un uomo e una donna sono stati trovati morti, uccisi da colpi di arma da fuoco, in un'abitazione nella località de La Línea de la Concepción (Cadice). La polizia spagnola indaga e dai primi accertamenti risulta che le due persone morte sono un uomo di 65 anni con nazionalità italiana e una donna di 64 anni di nazionalità svizzera. Lo hanno riferito all'ANSA fonti vicine agli inquirenti.

Secondo la televisione pubblica spagnola Tve e altri media, l'ipotesi più accreditata è che si tratti di un caso di presunto femminicidio-suicidio, ma l'ipotesi non è al momento confermata dalla polizia.

In dichiarazioni a media, il sindaco di La Línea, Juan Franco, si è detto "costernato" per l'accaduto. "Stiamo attendendo una conferma, ma tutto lascia pensare che si tratti di un caso di violenza di genere", ha aggiunto. (ANSA).