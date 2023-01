Putin, sì a centri di addestramento con Bielorussia

(ANSA) - MOSCA, 31 GEN - Il presidente russo Vladimir Putin ha accolto il progetto per la creazione di centri di addestramento militare congiunti con la Bielorussia. In un decreto pubblicato oggi, i ministri degli Esteri e della Difesa hanno il compito di avviare negoziati e siglare un accordo per creare le strutture. Non è specificato il luogo in cui sorgeranno. Lo scorso ottobre, Minsk ha annunciato la creazione di una forza congiunta regionale con Mosca, che ha portato migliaia di soldati russi in Bielorussia. Le esercitazioni invece, iniziate alcune settimane fa, si dovrebbero concludere domani. (ANSA).