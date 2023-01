Parigi, guerra di cifre sul corteo, fra 500.000 e 55.000

(ANSA) - PARIGI, 31 GEN - Guerra di cifre sui partecipanti alla manifestazione di Parigi, e più in generale ai cortei in tutta la Francia.

Alla cifra di mezzo milione per il corteo parigino, annunciata dal sindacato comunista CGT ad inizio pomeriggio, si contrappone quella di 87.000 della polizia e addirittura di 55.000 - un decimo rispetto alla CGT - da parte di Occurrence, un osservatorio indipendente di cui fanno parte diversi media francesi, fra i quali BFM-TV. La CGT parla stasera di 2,8 milioni di manifestanti in tutta la Francia. (ANSA).