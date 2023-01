Gentiloni, per la crescita buone notizie dall'Eurozona

(ANSA) - BRUXELLES, 31 GEN - Una "buona notizia" per l'Eurozona, la cui crescita nell'ultimo trimestre dell'anno scorso ha evitato di andare in territorio negativo. Questo il commento del commissario all'economia Paolo Gentiloni alle stime flash sull'andamento del Pil rese noto oggi da Eurostat.

"Continuiamo a dover far fronte a numerose sfide - ha osservato Gentiloni in un tweet - ma le prospettive per quest'anno appaiono oggi in pò migliori oggi rispetto all'autunno scorso".

