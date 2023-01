Gentiloni, Berlino vuole tempi riduzione debito più veloci

(ANSA) - BERLINO, 31 GEN - "Che la Germania abbia delle posizioni che non coincidono con la Commissione era noto. La Germania pensa che la riduzione del debito debba essere più rapida e veloce di quella che vede la proposta della Commissione". Lo ha detto il commissario europeo, Paolo Gentiloni, a Berlino, in un'intervista all'ANSA e alla Rai. "Ma è molto positivo che abbia deciso finalmente di entrare nella discussione e di considerare la proposta della Commissione come base. E di questo do atto al ministro Lindner, che si è impegnato", ha aggiunto, sottolineando che, lavorandoci intensamente, conta di raggiungere una intesa. (ANSA).