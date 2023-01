Cina: balza manifattura con fine 'tolleranza zero' a Covid

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - L'attività manifatturiera in Cina trova il rimbalzo a gennaio a oltre un mese dalla fine della politica draconiana della 'tolleranza zero' al Covid, tornando in fase espansiva per la prima volta da ottobre 2022: l'indice Pmi sale a 50,1 rispetto al 47 di dicembre e oltre il 49,8 atteso.

In base ai dati diffusi dall'Ufficio nazionale di statistica, il Pmi non manifatturiero si attesta a 54,4 (era a 41,6 a dicembre, mentre si confronta con le stime della vigilia di 52).

Il trend al rialzo di consumi e servizi ha sfruttato anche il luogo periodo delle vacanze del Capodanno lunare (21-27 gennaio). (ANSA).