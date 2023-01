Banche: al via gli stress test Eba, con scenario più severo

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - Dopo la pausa dovuta alla pandemia ripartono gli stress test dell'Eba, l'European banking authority, che lancia oggi l'esercizio con cui valuterà la resilienza delle 70 banche sistemiche europee. Quest'anno l'Eba ipotizza lo scenario macro peggiore di sempre: tensioni geopolitiche ai massimi, inflazione e tassi elevati a lungo, che falciano consumi e investimenti e una recrudescenza del Covid.

Lo scenario negativo prevede un Pil in calo del 6% nei tre anni.

I risultati saranno diffusi alla fine di luglio. Per la prima volta le banche dovranno fornire il dettaglio delle loro esposizioni verso le aziende, divise per settore economico.

