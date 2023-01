Sotto effetto alcol fermato per incidente Terni

(ANSA) - TERNI, 29 GEN - L'uomo fermato per l'incidente mortale avvenuto alle porte di Terni, ora ricoverato in ospedale, è risultato positivo all'alcol. Inoltre a seguito di controlli è emerso che gli era stata revocata la patente.

Nell'incidente è morto Manuel Galeazzi, operaio e padre di una bimba. L'uomo, subito dopo lo scontro, è stato bloccato mentre camminava lungo una strada alla periferia della città. Portato in ospedale a Terni è stato successivamente sottoposto a fermo dalla polizia di Stato e da quella locale. (ANSA).