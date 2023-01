Iran: Macron ricorda Mahsa, 'assassinata come martire'

(ANSA) - PARIGI, 29 GEN - Il presidente francese Emmanuel Macron ha elogiato oggi la "lotta" dell'iraniana Mahsa Amini, "assassinata come martire" per non aver indossato il velo, annunciando i 14 vincitori dell'iniziativa Marianne, lanciata nel 2022 che premia le persone impegnate nel difendere i diritti umani e sociali o a proteggere l'ambiente. (ANSA).