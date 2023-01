Usa: afroamericano ucciso da agenti, diffuso video shock

Le autorita' di Memphis hanno diffuso il video che mostra i cinque agenti afroamericani che fermano e picchiano a morte Tyre Nichols, anche lui afroamericano. Le immagini sono brutali e scioccanti. Il video di una bodycam mostra il 29/enne Tire Nichols catturato dopo un tentativo di fuga, trattenuto a terra, colpito selvaggiamente dagli agenti per tre minuti mentre urla e invoca sua madre diverse volte. L'uomo era stato fermato per una presunta guida spericolata.

"Come tanti, sono indignato e profondamente addolorato nel vedere l'orribile video del pestaggio che ha provocato la morte di Tyre Nichols. È ancora un altro doloroso promemoria della profonda paura e del trauma, del dolore e dello sfinimento che gli americani di colore sperimentano ogni singolo giorno": cosi' Joe Biden dopo la diffusione dei video sull'aggressione fatale.