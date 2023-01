Ambasciatore Kiev, l'Occidente invierà 321 carri armati

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - I Paesi occidentali invieranno più di 300 carri armati all'Ucraina: lo ha detto l'ambasciatore ucraino in Francia, Vadym Omelchenko, in un'intervista all'emittente televisiva francese e affiliata alla Cnn, BFMTV. Lo riporta la Cnn sul suo sito. "Ad oggi, numerosi Paesi hanno confermato ufficialmente il loro accordo per la consegna di 321 carri armati pesanti all'Ucraina", ha affermato Omelchenko senza specificare i Paesi, né indicare i modelli dei vari tank destinati a Kiev. Finora tra i Paesi che si sono impegnati ad inviare carri armati all'Ucraina ci sono gli Usa, la Germania, il Regno Unito, il Canada e la Polonia. (ANSA).