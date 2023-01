Preso complice agente tedesco Bnd sospetta spia per Mosca

(ANSA) - BERLINO, 26 GEN - Dopo l'arresto di un dipendente dei servizi interni tedeschi del BND sospettato di essere stato operativo in attività di spionaggio per la Russia, è stato fermato anche un secondo uomo, ritenuto complice. Lo scrivono i media tedeschi fra cui la Dpa. L'uomo è di nazionalità tedesca e non lavora per i Servizi della Germania. (ANSA).