Meloni, atti di cieca violenza contro l'Europa

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - "Atti di brutale e cieca violenza hanno di nuovo colpito l'Europa. Esprimo la mia vicinanza e solidarietà e quella del Governo italiano al Cancelliere Olaf Scholz e al Presidente del Governo Pedro Sánchez, dopo gli attacchi che hanno causato morte e dolore di inermi cittadini in Germania e Spagna".

Così in una nota la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

"Dobbiamo mantenere alta la guardia - aggiunge la premier - nei confronti di persone e movimenti che vogliono distruggere le nostre società e attaccarci per ciò che siamo". (ANSA).