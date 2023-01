Il medico di Cospito, è caduto e ha perso molto sangue

(ANSA) - SASSARI, 26 GEN - "Alfredo è caduto nella doccia stanotte, è stato curato nella clinica di Otorinolaringoiatria per ridurre la frattura scomposta alla base del naso, ma ha perso molto sangue, è debole, ha difficoltà ad avere una normale termoregolazione corporea". Lo riferisce Angelica Milia, la dottoressa di fiducia di Alfredo Cospito, che un'ora fa ha visitato nel carcere di Bancali, a Sassari, l'anarchico detenuto in regime di 41 bis e da 100 giorni in sciopero della fame per protestare contro il carcere duro. (ANSA).