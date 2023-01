Cdp, 30 miliardi di risorse impegnate nel 2022

(ANSA) - MILANO, 26 GEN - Il 2022 è stato un anno record per Cdp, in cui la Cassa "raccoglie i frutti del suo piano". Lo ha detto l'amministratore delegato Dario Scannapieco. Il bilancio si chiude infatti con risorse impegnate per 30 miliardi di euro, pari a oltre il 125% delbudget 2022 ed in significativa crescita rispetto al 2021 (oltre28%). "È il numero più alto mai raggiunto - ha sottolineato Scannapieco - segno che il piano 2022-2024 sta dando i suoi frutti". Gli investimenti attivati per 80 miliardi, precisa l'ad, hanno una ricaduta importante sul Paese con un effetto leva di circa 2,5 volte.

La Cdp ha tra gli obiettivi del suo piano quello di avere un free capital di oltre 1,2 miliardi di euro e oggi ha già raggiunto quel livello di disponibilità ha aggunto Scannapieco ribadendo contestualmente l'obiettivo di un pay out al 55% nell'arco del piano. (ANSA).