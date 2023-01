Ucraina: Usa aumenteranno di 6 volte produzione munizioni

(ANSA) - WASHINGTON, 24 GEN - Il Pentagono ha annunciato che aumenterà di sei volte la produzione di proiettili da 155 millimetri, quelli di cui le forze ucraine hanno più bisogno fino ad arrivare a 90.000 al mese in due anni. Lo riporta il New York Times.

Si tratta di un livello di produzione che non si vedeva dai tempi della guerra di Corea. Il piano prevede l'investimento di miliardi di dollari, la creazione di nuovi impianti di produzione e il coinvolgimento di più produttori. (ANSA).