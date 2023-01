Mosca risponde a Tajani, 'l'Europa si svegli dal letargo'

(ANSA) - MOSCA, 25 GEN - "L'Europa deve svegliarsi urgentemente dal suo sonno letargico" perché gli Usa la stanno "trascinando in una grande guerra". Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, commentando sul suo canale Telegram l'intervista alla Stampa in cui il ministro degli Esteri Antonio Tajani lamenta che "l'Europa non ha una vera politica estera, così come di difesa" e arriva "sempre dopo gli americani". Tajani aggiungeva che per aiutare Kiev è necessario "continuare a cercare percorsi di pace". (ANSA).