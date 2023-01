Sparatoria in una scuola in Iowa, morti due studenti

(ANSA) - NEW YORK, 23 GEN - Una nuova sparatoria negli Stati Uniti fa due morti in una scuola a Des Moines, Iowa. La polizia ha fermato tre persone sospettate di aver aperto il fuoco alla Starts Right Here, l'istituto che aiuta i giovani che vivono in condizioni particolarmente disagiate.

"Non è stato un atto causale: è stata un'azione mirata", ha affermato la polizia di Des Moines.

Le indagini sono in corso e la polizia ha fermato tre sospettati a bordo di un'auto non lontano dalla scuola. I colpi di arma da fuoco sparati hanno causato la morte di due studenti e hanno ferito un insegnante, le cui condizioni sono gravi. Il governatore dell'Iowa, Kim Reynold, si è detta "scioccata a rattristata" dalla sparatoria nella scuola che aiuta i giovani a rischio fra i 9 e i 18 anni. L'istituto è stato fondato da Will Holmes, il rapper conosciuto come Will Keeps che è arrivato a Des Moines 20 anni fa da Chicago dove viveva in un mondo di gang prima di trovare sostegno e aiuto nella musica. La scuola cerca di incoraggiare i giovani che vivono in situazioni di disagio a usare l'arte, la musica e altri programmi per emergere. (ANSA).