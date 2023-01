Oscar: Fraser, Farrell, Butler, Mescal e Nighy in cinquina

(ANSA) - NEW YORK, 24 GEN - Austin Butler per Elvis, Colin Farrell per Gli Spiriti dell'Isola, Brendan Fraser per The Whale, Paul Mescal di Aftersun e Bill Nighy per Living sono i candidati all' Oscar per il migliore attore 2023. La cerimonia di premiazione il 12 marzo a Los Angeles (ANSA).