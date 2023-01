Alice Rohrwacher, dedico la nomination alle bambine 'cattive'

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - "Dedico la nomination all'Oscar alle 'bambine cattive' che cattive non sono affatto e che sono in lotta ovunque nel mondo. Auguro che, come nel mio cortometraggio Le Pupille, possano rompere la torta e condividerla tra loro", ha detto Alice Rohrwacher commentando la candidatura. "Le bambine e le donne in Iran, in Afghanistan ma ovunque anche in Svezia e in Umbria", ha aggiunto.

Il minifilm in Best Live Action Short nomination è una produzione tempesta ed Esperanto Filmoj per Disney, disponibile in esclusiva su Disney+. (ANSA).