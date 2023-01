Polonia, chiederemo a Berlino ok a invio Leopard a Kiev

(ANSA) - VARSAVIA, 23 GEN - La Polonia chiederà alla Germania l'autorizzazione a inviare i carri armati Leopard in Ucraina. Lo ha annunciato il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki. Ieri la ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock aveva dichiarato che Berlino "non si opporrà" ad una volontà polacca di inviare i tank a Kiev, sottolineando tuttavia che "per il momento" una richiesta di autorizzazione "non era stata posta" da Varsavia, tenuta a fare richiesta ufficiale alla Germania.

