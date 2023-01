Meloni, necessario mettere mano a certo uso intercettazioni

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - "E' necessario mettere mano alle cose che non funzionano, e quello che non funziona è un certo uso che si fa delle intercettazioni.Dobbiamo cercare le soluzioni più efficaci per capire quali punti che riguardano lo stato di diritto non funzionano, senza la necessità" di polemiche o scontri. Lo ha detto Giorgia Meloni rispondendo ad una domanda sul tema delle intercettazioni parlando con la stampa italiana ad Algeri. (ANSA).