Gas: agenzie Ue, da price cap nessun impatto sui prezzi

(ANSA) - BRUXELLES, 23 GEN - Finora il tetto al prezzo del gas Ue non ha avuto alcuna influenza sui mercati finanziari ed energetici. Emerge dai due rapporti preliminari pubblicati dall'Agenzia Ue per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (Acer), e dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Esma).

Secondo le agenzie Ue, il calo dei prezzi del gas di questi ultimi mesi non è dovuto in al meccanismo Ue per la correzione del prezzo, quanto a tendenze già presenti prima dell'adozione del regolamento: riduzione della domanda, inverno mite, stock pieni, reazione lenta dell'industria a fronte del calo dei prezzi. (ANSA).