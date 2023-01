Eni:oltre 10 miliardi di richieste per il green bond al 4,3%

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - Domanda record per il green bond con tasso al 4,3% emesso dall'Eni. L'offerta, chiusa anticipatamente il 20 gennaio, ha registrato una domanda di oltre 10 miliardi di euro da oltre 300 mila investitori, segnando il record italiano per una emissione obbligazionaria corporate single tranche destinata al retail. "Il successo di questa operazione è stato straordinario e sorprendente - ha affermato l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi - E' stato per noi soprattutto un fortissimo riscontro in termini di fiducia da parte del pubblico italiano, ed è questo l'aspetto che ci dà maggiore soddisfazione e che ci rafforza". (ANSA).