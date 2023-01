Australian Open: Garcia eliminata, Sabalenka ai quarti

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - La 29enne francese n.4 al mondo Caroline Garcia è stata eliminata agli ottavi di finale degli Australian Open di tennis dalla 30enne polacca Magda Linette (n.45), per 7-6(7-3) 6-4.

Linette non aveva mai superato il terzo turno di uno slam.

Ora affronterà per un posto in semifinale a Melbourne la 30enne ceca Karolina Pliskova (n.31), che ha eliminato la 34enne cinese Shuai Zhang (n.22) col punteggio di 6-0 6-4.

Avanza nel primo major della stagione la n.5 al mondo: la 24enne bielorussa Aryna Sabalenka ha battuto 7-5 6-2 la 25enne svizzera Belinda Bencic (n.10) e ai quarti troverà la 26enne croata Donna Vekic (n.64), che ha avuto la meglio sulla 17enne ceca Linda Fruhvirtova col punteggio di 6-2 1-6 6-3. (ANSA).