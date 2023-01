Der Spiegel, 'Berlino potrebbe dare 19 tank Leopard all'Ucraina'

(ANSA) - ROMA, 22 GEN - La Germania alla fine potrebbe trasferire 19 tank Leopard 2 all'Ucraina, che Kiev sta insistentemente chiedendo. Lo scrive il settimanale tedesco Der Spiegel, anche se non ci sono conferme ufficiali in merito Il giornale riferisce che l'esercito tedesco ha 212 Leopard operativi di vari modelli. Circa un centinaio di altri carri armati sono in riparazione. Secondo Spiegel, il ministero della Difesa tedesco ritiene che 19 carri armati Leopard 2A5 siano i più adatti per l'invio in Ucraina. Attualmente sono utilizzati come mezzi di addestramento e se non fossero dati a Kiev sarebbero destinati allo smaltimento.

Spiegel chiarisce che l'Ucraina potrebbe ricevere Leopard anche da altri Paesi, come la Polonia, laddove i tedeschi ne approvassero la consegna. (ANSA).