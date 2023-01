Avatar 2 domina incassi Usa, a quota 2 mld dollari nel mondo

(ANSA) - ROMA, 22 GEN - Continua la marcia trionfale di Avatar 2 al botteghino americano: il film di James Cameron rastrella altri 20 milioni di dollari nel week end, sfiorando i 600 milioni sul mercato domestico (598,3 milioni) e arrivando a quota 2 miliardi di dollari a livello mondiale.

Risale in seconda posizione Il gatto con gli stivali - L'ultimo desiderio, che guadagna 11,5 milioni di dollari nel fine settimana (126,5 milioni di dollari complessivi in Usa).

Sul terzo gradino del podio l'horror sci-fi Thriller M3gan, con 9,8 milioni di dollari (in totale 73,3 milioni). Debutta al quarto posto, con 9,3 milioni di dollari, Missing, thriller di Nicholas Johnson, sequel del mistery Searching del 2018. (ANSA).