Russia, condotte esercitazioni di difesa aerea a Mosca

(ANSA) - MOSCA, 21 GEN - La Russia ha riferito di aver condotto esercitazioni di difesa aerea nella regione di Mosca.

Lo ha riferito il ministero della Difesa russo. La dichiarazione giunge dopo che da diversi giorni sui social media sono comparsi video e fotografie di sistemi antiaerei montati sul ministero della Difesa e altre batterie installate in un parco a ridosso della capitale, facendo pensare ad un allarme delle autorità per possibili attacchi dal cielo contro Mosca.

Le esercitazioni di difesa aerea nella regione di Mosca sono state condotte per proteggere le sue infrastrutture critiche in caso di "attacchi aerei", sullo sfondo del conflitto con l'Ucraina, ha spiegato il ministero della Difesa. "Nella regione di Mosca si sono svolte esercitazioni, con il personale della brigata dei missili antiaerei del distretto militare occidentale, per respingere attacchi aerei contro importanti infrastrutture militari, industriali e amministrative", si legge in un comunicato. (ANSA).