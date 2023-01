Record per 'Flowers' di Miley Cyrus, la più ascoltata su Spotify

(ANSA) - WASHINGTON, 21 GEN - 'Flowers' di Miley Cyrus ha battuto il record di Spotify per la canzone più ascoltata in streaming in una settimana. Lo riporta Billboard. "Grazie mille a Spotify e ai miei fantastici fan", ha scritto l'ex star di 'Hannah Montana' sui suoi account Instagram e Twitter dopo che la piattaforma ha diffuso la notizia dei 101.838.799 milioni di streaming dal 12 al 19 gennaio.

Il singolo dell'album in uscita 'Endless Summer Vacation' è arrivato in testa a tutte le classifiche dall'Australia alla Gran Bretagna ed è uno dei pezzi più utilizzati per storie e 'reel' su Instagram e Tiktok. La canzone ha anche ricevuto il plauso di Gloria Gaynor. "Sono a Nashville a lavorare su nuova musica e ho appena sentito 'Flowers', una canzone che incoraggia tutti a trovare la forza in se stessi per perseverare e prosperare. Brava Miley!", ha scritto su Twitter l'icona della disco music.

I detentori del record precedente su Spotify erano i coreani Bts con 'Butter' che aveva avuto 99,37 milioni di streaming nella prima settimana. (ANSA).