Sangiuliano, la cultura è scelta nobile di rinascita

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - Il rilancio "trae origine dalla cultura che da sempre è il forte antidoto alla sofferenza.

Occorre raccogliere le energie dal territorio per garantire crescita e sviluppo" Così il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, in occasione della cerimonia di inaugurazione ufficiale di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023 durante la quale plaude alle iniziative che vedono la "prospettiva di rinascita attraverso la scelta nobile della cultura".

"E' nostro dovere ripartire dai simboli come lo sono Bergamo e Brescia", ha aggiunto Sangiuliano, nel suo intervento al teatro Donizetti di Bergamo, plaudendo alla scelta di "sostenere la candidatura delle due città". "Ci sarà rinascita sociale ed economica e questa è anche la funzione della cultura come ci ricorda la Costituzione" ha sottolineato il ministro. (ANSA).