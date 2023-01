Le Maire, fra Italia e Francia rapporti eccellenti

(ANSA) - DAVOS, 20 GEN - Fra il governo francese e quello italiano "non c'è stato alcun fraintendimento" in tema di migranti, e Italia e Francia hanno "un ottimo rapporto".

Lo ha detto il ministro dell'Economia Bruno Le Maire a margine del Forum economico mondiale di Davos. "L'Italia è un grande Paese europeo e un attore chiave dell'industria e come sapete il presidente Macron ha avanzato delle proposte chiave per rafforzare la politica industriale europea. Contiamo sul sostegno dell'Italia". (ANSA).