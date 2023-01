Salvini, stop a vendita monopattini se troppo veloci

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - "Stiamo anche lavorando perché alcuni mezzi a due ruote come i monopattini, che troppo spesso sfrecciano senza regole, limiti e controlli ovunque, raggiungendo anche velocità elevate e pericolose, non possano più essere venduti e acquistati. Il limite di 20 km orari a cui viaggiano i monopattini a noleggio, dovrà essere il massimo di velocità oltre il quale non si possano più vendere o acquistare". Così il ministro Matteo Salvini su Facebook spiegando che si sta lavorando al nuovo codice della strada: "Troppi incidenti sulle strade italiane, troppi morti e troppi feriti, soprattutto fra i più giovani". (ANSA).