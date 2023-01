Giudici, niente sorveglianza a attivista Ultima Generazione

(ANSA) - MILANO, 19 GEN - La Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano ha rigettato la richiesta di sorveglianza speciale per un anno con obbligo di soggiorno avanzata dalla Questura di Pavia per il 20enne Simone Ficicchia, attivista del movimento ambientalista Ultima generazione, protagonista di una serie di blitz negli ultimi mesi, tra cui quello del 7 dicembre con vernice lanciata sull'ingresso del teatro alla Scala. Al 20enne venivano contestate varie azioni, tra cui quella a luglio quando, assieme ad altri, si incollò al vetro di protezione della Primavera del Botticelli agli Uffizi.

E pure una serie di blocchi stradali messi in atto soprattutto a Roma.

La decisione è stata presa dal collegio Rispoli-Cernuto-Spagnuolo Vigorita della Sezione presieduta da Fabio Roia. E' stata accolta l'istanza di respingere la richiesta di sorveglianza formulata dall'avvocato Gilberto Pagani. (ANSA).