Fumata bianca, Felice Giuffrè eletto membro laico Csm

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - Fumata bianca a Montecitorio per l'elezione di un membro laico del CSM. Felice Giuffrè ha superato il quorum dei tre quinti dei componenti dell'Assemblea (pari a 364 voti) necessario per far scattare l'elezione, con 420 voti. Tutti i membri laici sono stati scelti. (ANSA).