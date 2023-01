Casa: 3,1-3,7 milioni di edifici da ristrutturare in Italia

(ANSA) - BRUXELLES, 19 GEN - Sono tra i 3,1 e i 3,7 milioni gli edifici da ristrutturare in Italia entro il 2033 in base a quanto prevede la proposta di direttiva sull'efficientamentoi energetico degli immobili attualmente all'esame dell'Eurocamera.

Lo si è appreso a Bruxelles. Le stime sono state fatte in base a quanto indicato nel al documento licenziato a suo tempo dalla Commissione europea. (ANSA).