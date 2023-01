Qatargate, la commercialista dei Panzeri ai domiciliari

(ANSA) - MILANO, 18 GEN - Esce da San Vittore e va agli arresti domiciliari Monica Rossana Bellini, la commercialista della famiglia Panzeri, arrestata a Milano nell'ambito dell'inchiesta belga sul Qatargate. Lo ha deciso il giudice Roberto Arnaldi convalidando l'arresto e disponendo i domiciliari come misura cautelare. A fine mese l'udienza in Corte d'Appello a Milano per decidere sulla consegna al Belgio.

Secondo quanto contestano i magistrati belgi negli atti a carico della 55enne, sarebbe proprio Monica Rossana Bellini l'artefice della rete societaria utilizzata per movimentare e riciclare i soldi della presunta corruzione. Negli atti si dà conto anche delle dichiarazioni di Francesco Giorgi, ex collaboratore di Antonio Panzeri, che avrebbe parlato del ruolo avuto dalla professionista. (ANSA).