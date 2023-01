Pe vota testo difesa comune, 'Scholz dia tank all'Ucraina'

(ANSA) - STRASBURGO, 18 GEN - Aumentare gli aiuti militari all'Ucraina e garantire un seggio permanente per l'Ue nel Consiglio di Sicurezza Onu: questi alcuni dei punti chiave delle relazioni annuali sulla politica estera e di sicurezza comune (Pesc) e sull'attuazione della Politica di Sicurezza e Difesa Comune (Psdc) approvate dall'Eurocamera. La Plenaria ha dato via libera anche all'inserimento di alcuni emendamenti al testo. Uno di questi chiede all'Ue di fare pressioni sul Cancelliere tedesco Olaf Scholz per la consegna all'Ucraina dei carri armati Leopard 2. (ANSA).