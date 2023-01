Lufthansa presenta offerta per quota Ita

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - Lufthansa presenta offerta per una partecipazione di minoranza in Ita Airways. Il Gruppo "ha presentato una lettera di intenti al Ministero dell'Economia e delle Finanze italiano", si legge in una nota in cui si sottolinea che "qualora entrambe le parti decidano di firmare il memorandum d'intesa, ulteriori negoziati e discussioni saranno condotti su base esclusiva". (ANSA).